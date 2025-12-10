В матче 6-го тура Лиги чемпионов Манчестер Сити одержал важную победу на поле Реала — 2:1. Мадридцы активно начали игру и первыми открыли счет: Родриго на 28-й минуте реализовал выход после передачи Беллингема.

После пропущенного гола Реал остановился, чем воспользовался Сити. Сначала Куртуа парировал удар Гвардиолы, но О'Райли добил мяч в ворота и сравнял счет. В конце тайма Эрлинг Холанд заработал пенальти в борьбе с Рюдигером и сам реализовал 11-метровый — 1:2.

Во втором тайме команды обменялись моментами: Куртуа неоднократно спасал Реал, в то время как Сити действовал острее в атаке. Холанд мог оформить дубль, но голкипер мадридцев снова выручил.

Хаби Алонсо не бросил в игру Килиана Мбаппе, который остался на скамейке запасных с поломанным пальцем. В конце матча свежий Эндрик мог добыть для Реала ничью, пробив в перекладину после подачи Каррераса.

В итоге, Реал не смог отыграться, и Манчестер Сити взял волевую победу в Мадриде. Украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин весь матч просидел на скамейке для запасных.

Лига чемпионов. 6 тур

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) 1:2

Голы: Родриго 28 – O'Райли 35, Холанд 43 пен