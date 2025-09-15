«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника сборной Украины
Источник сообщил подробности
около 1 часа назад
Фото - УАФ
Журналист Владимир Звєров рассказал, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность приобрести полузащитника Брентфорда и национальной сборной Украины Егора Ярмолюка.
«Знаю про дуже серйозний інтерес, не просто про цікавість, Манчестер Юнайтед до Ярмолюка. МЮ точно треба розвязывать проблемы в опорной зоне. Это 100%», – сказал журналист в эфире YouTube-программы Звєров «ПроФутбол».
Ярмолюк в этом сезоне провел за Брентфорд пять матчей без результативных действий.
В составе сборной Украины он сыграл четыре матча.
Контракт Ярмолюка с Брентфордом действует до 30 июня 2031 года. Трансфермаркт оценивает его в 15 миллионов евро.