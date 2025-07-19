Манчестер Юнайтед принял радикальное решение и отстранил сразу пятерых игроков от тренировок с основной командой, сообщает The Athletic.

Согласно источнику, клуб ограничил участие в тренировочном процессе для Маркуса Рашфорда, Тирелла Маласии, Антони, Джейдона Санчо и Алехандро Гарначо. Им разрешено появляться на тренировочной базе только после 17:00 – уже после того, как основная группа покидает центр.

Такой шаг направлен на то, чтобы подтолкнуть указанных футболистов к выходу из команды в летнее трансферное окно. Однако, по данным издания, внутри клуба далеко не все согласны с таким подходом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед присоединился к борьбе за голкипера Астон Виллы.