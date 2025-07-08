Павел Василенко

Манчестер Юнайтед предоставил Бруну Фернандешу и Диогу Далоту дополнительную неделю отпуска после посещения похорон своего бывшего товарища по сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в Гондомаре. Бывший игрок Ливерпуля и его брат погибли в четверг утром в результате трагического несчастного случая в Испании.

По данным The Sun, руководство Манчестер Юнайтед во главе с Рубеном Аморимом, который возвращается к тренировкам в понедельник, приняло решение дать двум игрокам дополнительную неделю отдыха, чтобы они оправились от трагического инцидента с их товарищем по национальной сборной и коллегой по лиге.

Издание цитирует источник в клубе: «Игроки Манчестер Юнайтед сплотились вокруг них. Им предложили еще неделю отпуска, а также психологическую помощь и поддержку. Эта пара играла с Жотой в национальной сборной в течение десяти лет и лишь несколько недель назад вместе выиграла Лигу Наций».

Менеджер Ливерпуля Арне Слотт вместе с такими игроками, как Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон, Джо Гомес, Харви Эллиотт, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Ватару Эндо, Дарвин Нуньес, Алексис Макалистер, Коннор Брэдли, Райан Гравенберсх, Коджи футболистов красных Фабиньо, Тьяго Алькантара, Куивин Келлехер, Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон были присутствовали на похоронах своего бывшего товарища по команде.

Рубен Невеш и Жоау Канселу проехали более 6000 километров, чтобы присутствовать на похоронах после того, как двое игроков Аль-Хиляля выбыли из Клубного чемпионата мира, который проходит в США.