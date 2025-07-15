Павел Василенко

Бывший талантливый игрок Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе, чья карьера сложилась не так, как хотелось бы, подал в суд сразу после своего ухода.

28-летний защитник, который сейчас является игроком Бернли, подал иск против своего бывшего клуба в Высокий суд из-за «медицинских рекомендаций», которые ему предоставили врачи клуба.

Неясно, что ему посоветовали врачи, но Туанзебе обвинил Манчестер Юнайтед в том, что тот разрушил его здоровье и повлиял на его карьеру.

Туанзебе играл за Манчестер Юнайтед с восьми лет и был капитаном всех поколений, пока не достиг взрослого уровня. Будучи самым талантливым игроком академии, он получил шанс проявить себя в начале карьеры, но в течение многих лет страдал от серьезных проблем с травмами.

Таким образом, к 26 годам он провел всего 37 матчей за Манчестер Юнайтед, и во всем этом обвинил врачей клуба.

Его адвокаты отказались комментировать иск, который футболист подал около двух лет назад, сразу после ухода из родного клуба. Манчестер Юнайтед также не захотел отвечать на призывы британских СМИ прокомментировать это дело.

Проблемы со здоровьем у него начались в 2019 году, когда он повредил бедро. В том году его сезон закончился в октябре, а в начале следующего года он травмировал стопу.