Мареска: «Клубный чемпионат мира станет важнее, чем Лига чемпионов»
Тренер Челси прокомментировал победу в турнире
около 1 часа назад
Главный тренер Челси Энцо Мареска поделился эмоциями после убедительной победы в финале клубного чемпионата мира, где его команда обыграла ПСЖ со счётом 3:0.
– Я чувствую огромное уважение к ПСЖ и их тренеру. Я готовился к победе в этом матче, но не ожидал такого счета. Я знал, что наша команда способна противостоять такому сопернику, и для нас было важно показать, что мы здесь для победы, а не просто для участия. Это задало тон игре.
Мы – чемпионы мира среди клубов и должны гордиться этим. Игроки заслужили эту победу. Мы счастливы, что смогли участвовать в этом турнире. Изначально нашей целью было выйти из группы, а затем шаг за шагом мы шли к финалу. Могу сказать, что это того стоит. Чувствую, что этот турнир станет очень важным, возможно, даже важнее Лиги чемпионов, – рассказал Мареска в интервью RMC Sport.