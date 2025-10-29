Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился прогнозом на матч 1/8 финала национального кубка Динамо – Шахтер.

В этой игре у меня нет фаворита. Я думаю, что у этих соперников шансы на выход в четвертьфинал – 50 на 50. Однако более важная битва между этими командами состоится в ближайшие выходные в чемпионате. И мне почему-то кажется, что успех киевлян и донетчан разделится пополам.

Оптимизма последние победы обеим командам добавили. К очному противостоянию оба соперника подходят в одинаковых условиях. Критика, если кто-то этого заслуживает, нужна, но не стоит переходить определенные границы. Самое легкое – уволить наставника, а что потом... Не думаю, что в разгар сезона это может дать положительный эффект.

Нынешний формат Кубка Украины? Так должно быть. Не нужно делать какой-то рейтинг и тянуть грандов до финала. Слепой жребий — это и есть справедливость в таком турнире. Так же происходит в Англии и все довольны. В этом есть стимул для коллективов из нижних дивизионов.

Я не исключаю, что в этой встрече будет серия одиннадцатиметровых. Но опять-таки, основная ставка, что у динамовцев, что у «горняков» будет направлена на победу в матче чемпионата, который состоится 2 ноября, – заявил Маркевич в интервью Meta.ua.