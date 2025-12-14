Сергей Разумовский

В 16-м туре французской Лиги 1 Марсель одержал минимальную домашнюю победу над Монако.

Матч проходил в напряженной борьбе, команды осторожно искали свои шансы и долго не могли пробить оборону друг друга. В конце поединка гости из Княжества, казалось, вырвали преимущество: на 80-й минуте Балогу отправил мяч в сетку ворот Марселя, но вмешалась система VAR, после просмотра арбитр отменил гол из-за офсайда.

Этот эпизод стал переломным для хозяев, которые, избежав неприятностей, с новыми силами пошли вперед. Уже через несколько минут Марсель провел решающую атаку. На 83-й минуте Гринвуд оказался в нужном месте в нужный момент и забил единственный мяч в встрече, установив окончательный счет 1:0. В добавленное время Монако пыталось организовать финальный штурм, но защита марсельцев устояла. В итоге Марсель воспользовался своим шансом в последний момент и получил три очка в равной по содержанию встрече.

Вашему вниманию обзор матча.

Марсель набрал 32 очка, отставая от Ланса на пять, а от ПСЖ на четыре очка.

Лига 1, 16-й тур

Марсель – Монако 1:0

Гол: Гринвуд, 83

Марсель: Рульи, Агерд, Павар (Пайшан, 58), Мурильо (Балерди, 58), Эмерсон, Кондогбия (О'Райли, 46), Вермерен (Надир, 81), Хейбьёрг, Веа, Обамеянг (Баколя, 86), Гринвуд

Монако: Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара (Иленихена, 86), Головин, Минамино (Биерет, 86), Аклиуш, Балогу

Предупреждения: Кондогбия (40), Гринвуд (83) – Вандерсон (64)