Павел Василенко

Отель, расположенный непосредственно на стадионе английского клуба Блэкпул, оказался в центре громкого скандала из-за строгих ограничений для своих гостей. Как сообщает Telegraph, администрация ввела штраф в размере до 3000 евро для постояльцев, которые во время матчей смотрят на футбольное поле из окон своих номеров.

На официальном сайте отеля указано, что гости номеров класса люкс с прямым видом на поле обязаны закрыть шторы за 90 минут до начала каждого домашнего матча Блэкпула и держать их закрытыми на протяжении всей игры. Нарушение этого правила может обернуться серьезными финансовыми санкциями.

Особый резонанс ситуации придает тот факт, что в игровые дни стоимость проживания существенно возрастает. За ночь в номерах, которые ранее служили VIP-ложами стадиона, гости платят до 160 евро. При этом об обязанности закрывать шторы клиентов не всегда информируют заранее.

Журналист Telegraph, который недавно останавливался в отеле во время матча между Блэкпулом и Брэдфордом, узнал о правиле уже после заселения – менее чем за час до стартового свистка. По его словам, администратор прямо предупредил: хотя персонал и не контролирует ситуацию постоянно, в случае фиксации нарушения штраф может достигать примерно 3000 евро.

Администрация отеля объясняет свою позицию действующим законом о спортивных мероприятиях 1985 года. Он запрещает употребление алкоголя в местах, с которых видно футбольное поле, во время матчей в первых пяти дивизионах английского футбола.

Теоретически гостиничные номера с панорамным видом могут нарушать эту норму, что грозит штрафом третьей степени – до 1150 евро в случае судебного разбирательства. Именно чтобы избежать юридических рисков, руководство и прибегло к радикальным мерам.