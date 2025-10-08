Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе может не сыграть в матче отбора чемпионата мира-2026 против Азербайджана. Напомним, этот поединок в нашей группе D состоится параллельно с матчем Исландия - Украина 10 октября, начало в 21:45.

Как сообщают французские СМИ, форвард уже два дня не участвует в тренировках национальной команды из-за ушиба голеностопного сустава, полученного в субботнем поединке Ла Лиги против Вильярреала (3:1).

Несмотря на то, что серьезной травмы удалось избежать, медицинский штаб трехцветных советует игроку отдохнуть. Окончательное решение об участии Мбаппе в пятничном матче будет принято сегодня.

Кроме того, сборная Франции 13 октября проведет следующую игру против Исландии. Под сомнением остается и участие защитника Ливерпуля Ибраимы Конате, который также имеет незначительное повреждение.