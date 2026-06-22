Медосмотр уже пройден. Динамо в ближайшие дни объявит о трансфере форварда.
Имя держат в секрете
39 минут назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Киевское Динамо оформит трансфер нападающего, имя которого пока остается в тайне. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
«В течение ближайших дней Динамо завершит трансфер форварда. Это очень молодой игрок топового европейского клуба. Сам футболист побывал в Киеве и прошел медосмотр», – сообщил журналист в программе ТаТоТаке.
Ранее появилась информация, что потенциальным новичком киевского клуба может стать форвард ПСЖ и сборной Франции Пьер Мунгенге, контракт которого заканчивается 30 июня.
Динамо продолжает подготовку к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы, где соперником украинской команды станет румынская Университатя Клуж.
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