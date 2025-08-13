Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против ПСЖ. Его слова приводит УЕФА.

Для всех, кто причастен к Тоттенхэму, это очень важный матч, большой вызов и чудесная возможность. Мы обязательно воспользуемся ею и выложимся на полную. Мы будем играть против хорошей команды, но мы готовы к этому.

Я уверен, что мы будем чрезвычайно конкурентоспособны. ПСЖ, конечно, находится на пике своей формы, но мы готовы к матчу, - сказал Франк.