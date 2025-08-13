Менеджер Тоттенхэма о Суперкубке УЕФА: «ПСЖ находится на пике, но мы готовы»
Победитель Лиги Европы готов замахнуться на еще один трофей
около 1 часа назад
Томас Франк / Фото - УЕФА
Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против ПСЖ. Его слова приводит УЕФА.
Для всех, кто причастен к Тоттенхэму, это очень важный матч, большой вызов и чудесная возможность. Мы обязательно воспользуемся ею и выложимся на полную. Мы будем играть против хорошей команды, но мы готовы к этому.
Я уверен, что мы будем чрезвычайно конкурентоспособны. ПСЖ, конечно, находится на пике своей формы, но мы готовы к матчу, - сказал Франк.
Все перипетии вокруг Суперкубка УЕФА - на странице события ПСЖ - Тоттенхэм на Xsport. Все самое главное - в одном месте.
Поделиться