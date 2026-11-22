Денис Седашов

Полузащитник Интера Майами Каземиро прокомментировал поведение капитана команды Лионеля Месси в первом матче стартового раунда плей-офф МЛС против Коламбус Крю (0:3). В той встрече аргентинец во время вбрасывания из аута бросил мяч в лицо нападающему гостей Гонсало Тапии.

По мнению бразильского хавбека, этот эпизод не свидетельствует о том, что Месси потерял контроль над собой.

Как Месси может выйти из себя, когда у него столько опыта и мастерства? Как игрок его уровня может терять контроль над собой? У него такое сильное желание побеждать. Возможно, он самый конкурентоспособный футболист, но я думаю, что этот вопрос вообще не нужно ставить. Сейчас самое главное — сохранять спокойствие и хорошо готовиться, потому что у нас есть еще один шанс. Каземіро

Месси снова покоряет MLS. Аргентинец стал главным фаворитом престижной индивидуальной награды.