Месси установил новый рекорд в МЛС
Аргентинец переписал историю лиги
23 минуты назад
Фото: Getty Images
Замечательный Лионель Месси продолжил блистать в МЛС, а в матче против Нью-Ингленда установил новый рекорд.
На 27-й минуте Месси вывел Интер Майами вперед, а на 38-й минуте с отличной передачи Серхио Бускетса аргентинец удвоил преимущество.
Забив второй гол в матче, Месси внес свой вклад в историю лиги, став первым игроком в истории этого турнира, который забил два или более голов в четырех играх подряд.
Интер Майами занимает пятое место, а Нью-Ингленд Революшн — 11-е в турнирной таблице Восточной конференции.