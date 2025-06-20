Месси рассказал о победном голе со штрафного в матче с Порту на КЧМ-2025. ВИДЕО
Аргентинец объяснил, как увидел пространство в воротах и воспользовался моментом
около 4 часов назад
Нападающий Интер Майами Лионель Месси прокомментировал свой гол со штрафного, который принес победу американскому клубу в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 против Порту. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голы в матче забивали Агехова (8 минута, Порту), Сеговия (47, Интер Майами) и Месси (54, Интер Майами).
Я видел, что вратарь находится по центру ворот, было бы трудно его обыграть. Я воспользовался свободным пространством, которое он оставил, не прикрыв свою штангу достаточно плотно, – приводит слова Месси Bolavip.
Этот мяч стал для аргентинца 68-м голом со штрафного в профессиональной карьере.
После двух матчей группового этапа Интер Майами набрал четыре очка и занимает второе место в группе A. Порту имеет одно очко и находится на третьей позиции. В следующем туре Интер Майами сыграет с Палмейрасом, а Порту встретится с Аль-Ахли.