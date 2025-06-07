Павел Василенко

Соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду определило историю современного футбола. Два форварда делили титулы, трофеи и сердца миллионов поклонников по всему миру на протяжении многих лет. Аргентинец теперь вспоминает времена, когда он и португальская звезда вместе правили миром футбола в интервью официальному каналу Ballon d'Or.

«Это всегда была борьба, но с спортивной точки зрения это было очень хорошо. Мы мотивировали друг друга продолжать совершенствоваться, потому что мы оба очень амбициозные. Он всегда хотел выиграть всё, но я тоже. Это было замечательное время для нас и для всех, кто любит футбол», – сказал Месси.

Доминирование этих исключительных игроков было очевидным не только в испанской Ла Лиге или Лиге чемпионов, но особенно в борьбе за «Золотой мяч». С 2008 до 2017 года эта престижная награда доставалась исключительно одному из них. Месси выигрывал её восемь раз, Роналду — пять раз.

«Тот факт, что нам удается делать это так долго, заслуживает уважения. Ведь, как говорят, легко подняться на вершину, но трудно там удержаться», – сказал 37-летний аргентинец, который играет за Интер Майами в MLS.

Контракт 40-летнего Криштиану Роналду с саудовским клубом Аль-Наср истекает этим летом.

Хотя они, возможно, больше никогда не встретятся в какой-либо лиге, их пути могут снова пересечься на чемпионате мира 2026 года. Аргентина уже является определенным участником турнира, а Португалия еще не прошла квалификацию.