Павел Василенко

Криштиану Роналду и Лионель Месси уже много лет борются за звание лучшего футболиста мира. Несмотря на ожесточенное соперничество, оба игрока остаются в очень хороших отношениях, как рассказал игрок Аль-Насра.

На протяжении многих лет Роналду и Месси считались лучшими игроками в истории футбола. Что касается индивидуальных выступлений, то аргентинский игрок выступил чуть лучше, завоевав восемь «Золотых мячей».

Вторым самым титулованным футболистом в мире по количеству завоеваний престижной награды является Роналду. Португалец имеет пять таких наград. Несмотря на жесткую конкуренцию за все титулы, эти двое действительно уважают друг друга.

Как признался португалец, годы борьбы на поле не изменили его подход к Месси. Игрок Аль-Насра с уважением относится к своему сопернику.

«Конечно, я испытываю большую симпатию к Месси. Мы были на сцене вместе 15 лет. Он всегда хорошо относился ко мне и уважал меня», – признался Роналду в интервью Onda Cero.

Несмотря на то, что оба игрока приближаются к завершению своей карьеры, они все еще имеют фантастическую статистику, которой могут гордиться. Месси сыграл 13 матчей, забил десять голов и отдал пять результативных передач за Интер Майами в этом сезоне MLS.

Роналду показал не менее хорошие результаты в кампании Saudi Pro League, что завершилась. 40-летний игрок сыграл 30 матчей, забил 25 мячей и отдал три результативные передачи.