Павел Василенко

За свою профессиональную карьеру Лионель Месси представлял лишь три клуба: Барселону, ПСЖ и Интер Майами. Однако он воспитывался в Грандоли и Ньюеллс Олд Бойз.

Последний клуб особенно гордится тем, что Месси тренировался там как юниор. Более того, ходят слухи, что 38-летний аргентинец наконец вернется в эту команду.

Не похоже, что это произойдет в ближайшее время. Контракт звезды с Интер Майами действует до конца года. Однако, по истечении срока действия соглашения, игрок, как ожидается, рассмотрит все возможные варианты.

Если игрок решит вернуться, его ждет необычный прием на стадионе. В день рождения Месси одну из трибун назвали в его честь.

На данный момент представлен окончательный эффект. В центральной части сектора нарисована цифра «10», а также имя и фамилия звезды.