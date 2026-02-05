

Металлист 1925 может в ближайшее время усилить состав бразильским футболистом. Речь идет о полузащитнике Крузейро Кауауне Баптистеллу, который находится на финальной стадии перехода в харьковский клуб.

По информации Tribuna, стороны активно работают над завершением трансфера. Ожидается, что футболист уже вскоре оформит переход в украинскую команду. Баптистелла может подписать с Металлистом 1925 контракт сроком на четыре года.

В настоящее время бразилец выступает за молодежную команду Крузейро U-20, а также уже имеет опыт игры за основной состав клуба. В его активе один матч на взрослом уровне, в котором он отметился результативной передачей.