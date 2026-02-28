Сергей Разумовский

В 18-м туре украинской Премьер-лиги Металлист 1925 в Житомире минимально одолел Александрии.

Поединок имел большое турнирное значение для обеих команд. Номинальные хозяева активно начали встречу и уже на 4-й минуте Итодо бил с пределов штрафной в ближний угол, но Макаренко спокойно забрал мяч. Далее Металлист 1925 продолжил давить: после углового Зебергджа не попал в площадь ворот, Антюх на 9-й минуте пробил головой мимо дальнего угла, а на 25-й из-за пределов штрафной заставил Макаренко спасать команду.

Дополнительным ударом для «горожан» стала ранняя потеря Булецы, который уже на 5-й минуте покинул поле из-за травмы. Под занавес первого тайма арбитр после стандарта сперва назначил пенальти в ворота Александрии, но VAR показал, что Кампос не фолил на Салюк — в итоге Салюк получил желтую карточку за симуляцию. В целом первая половина прошла под полным преимуществом Металлиста 1925, который нанес 14 ударов, но так и не открыл счет, тогда как Александрия почти не думала об атаке.

После перерыва картина не изменилась: харьковчане создавали момент за моментом, однако подводила реализация. Антюх снова не переиграл голкипера, на 62-й минуте Итодо не замкнул прострел Зебергджи, а ближе к концовке нервы хозяев только возрастали — на 78-й минуте Итодо пробил прямо в Макаренко, а Батон попал в штангу. Развязка наступила на 80-й минуте: только выйдя на поле, Беираче сыграл рукой в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Зебергджа, забив дебютный гол за Металлист 1925, а матч так и завершился победой харьковчан 1:0.

Металлист 1925 набрал 28 очков и закрепился на пятой строчке, обогнав Кривбасс (27). Александрия (11) осталась в зоне вылета.

УПЛ, 18-й тур

Металлист 1925 – Александрия 1:0

Голы: Зебергджа, 83 (пен.)

Металлист 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Калитвинцев (Когут, 73), Аревало (Чурко, 65), Антюх (Кастильо, 73), Итодо (Литвиненко, 86), Зебергджа

Александрия: Макаренко, Огарков, Боль, Кампос, Ващенко (Родригеш, 68), Фернандо, Булеца (Матеус, 5), Шостак (Беираче, 80), Цара (Жонатан, 68), Ндиага, Жота (Бутко, 46)

Предупреждения: Салюк – Огарков, Жонатан