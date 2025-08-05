Харьковский Металлист 1925 продолжает активно действовать на трансферном рынке после начала нового сезона в УПЛ. Одним из приоритетов клуба стало усиление позиции голкипера.

По данным Игоря Бурбаса, харьковчане проявляют серьезный интерес к вратарю Оболони Денису Марченко. Клуб сделал официальное предложение киевлянам в размере одного миллиона долларов за полноценный переход 18-летнего игрока.

Однако Оболонь отклонила эту инициативу, поскольку рассчитывает выручить за своего перспективного воспитанника как минимум вдвое больше.

Марченко дебютировал за первую команду в феврале и с тех пор провел 11 матчей в чемпионате, пропустив восемь мячей и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности. Его контракт с Оболонью действует до конца 2027 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 300 тысяч евро.

Интересно, что в стартовом туре нового сезона Премьер-лиги именно Марченко стоял в воротах киевлян в матче против Металлиста 1925, что завершился нулевой ничьей.