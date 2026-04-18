Сергей Разумовский

В 24-ом туре украинской Премьер-лиги Металлист 1925 добыл непростую победу над Кудривкой с минимальным счетом 1:0. Матч, который состоялся в Житомире, долгое время складывался непросто для харьковской команды, однако в итоге именно она сумела вырвать три очка уже в компенсированное время.

Обе команды лишь перед началом нынешнего сезона поднялись в элитный дивизион из Первой лиги, причем сделали это через переходные матчи. Тем не менее, их путь в УПЛ складывается по-разному. Если Металлист 1925 закрепился в верхней части турнирной таблицы и ведет борьбу за высокие позиции, то Кудривка вынуждена думать прежде всего о сохранении прописки в сильнейшем дивизионе.

Несмотря на разницу в турнирном положении, Кудривка дала фавориту серьезный бой. Гости дисциплинированно действовали в обороне и почти до самого финального свистка удерживали для себя положительный результат. Казалось, что матч завершится вничью, однако на 93-й минуте харьковчане все же дожали соперника.

Героем встречи стал Мба, который снова результативно вышел на замену и подтвердил репутацию настоящего джокера. Именно он забил решающий мяч после острой передачи от Калюжного, который своевременно разрезал оборону соперника.

Благодаря этой победе Металлист 1925 набрал 44 очка и обошел Динамо в турнирной таблице по показателю личных встреч, поднявшись на четвертую позицию. Кудривка же осталась с 21 пунктом и продолжает находиться в зоне переходных матчей, где борьба за выживание обещает быть очень напряженной до самого завершения сезона.

УПЛ, 24-й тур

Металлист 1925 – Кудривка 1:0

Гол: Мба, 90+1

Металлист 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Дубко, Мартинюк (Крупский, 60), Калюжный, Литвиненко (Аревало, 60), Когут (Баптистелла, 68), Антюх (Рашица, 60), Итодо, Ари Моура (Мба, 87).

Кудривка: Караващенко, Фарина (Свитюха, 77), Вака, Потимков, Гусев, Думанюк, Макосо (Адеое, 69), Сторчоус (Беляев, 77), Глущенко (Козак, 61), Таипи (Легостаев, 69), Морозко.

Предупреждения: Мартинюк 38, Дубко 81, Баптистелла 89, Крупский 90+3 – Вака 78, Морозко 90.