Сергей Разумовский

Во время зимнего учебно-тренировочного сбора в Испании Металлист 1925 провёл контрольный матч против чешского Пардубице и уступил с минимальным счётом 0:1. Игра в целом не была насыщенной большим количеством моментов, а команды действовали осторожно, делая акцент на организации и взаимодействиях.

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте: в составе Пардубице отличился Нослин, который открыл счёт и обеспечил своей команде преимущество. В конце встречи харьковчане добавили в активности, больше владели мячом и пытались давить, однако реализовать свои подходы к воротам не смогли. В итоге Пардубице удержал минимальное преимущество до финального свистка.

Пардубице сейчас работает под руководством Яна Троусила. За период его работы команда провела восемь матчей: одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и в 2 матчах потерпела поражения. Именно этот отрезок в конце года помог коллективу улучшить позиции в чемпионате Чехии — в настоящее время Пардубице занимает 11-е место, имея 21 очко и разницу мячей 25:34.

В Кубке Чехии команда дошла до стадии 1/8 финала, где вылетела после драматического матча: в компенсированное время Пардубице уступил Остраве со счётом 3:4. Зимой состав чехов усилил украинец Богдан Слюбик, перешедший в клуб из Руха.

Товарищеский матч

Металлист 1925 – Пардубице 0:1

Гол: Нослин, 22

Металлист 1925: Варакута (Проценко 61), Крупский (Снурницын 46), Павлюк, Салюк, Капинус (Мартынюк 46), Калюжный (Аревало 46), Антюх (Чурко 46), Когут (Мба 46), Литвиненко (Король 61), Кастильо (Калитвинцев 61), Заберджха (Карпизин 61)