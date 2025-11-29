Сергей Разумовский

Монако в центральном матче 14-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл ПСЖ со счетом 1:0.

Хозяева действовали компактно и дисциплинированно в обороне, постепенно находя свои шансы в атаке. Переломным стал эпизод на 68-й минуте, когда Минамино точным ударом пробил вратаря парижан Шевалье и вывел монегасков вперед.

Парижане пытались отыграться, но команде Луиса Энрике не помогло даже удаление своего бывшего игрока Керера на 80-й минуте. Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный весь матч просидел на скамейке запасных.

Пари Сен-Жермен остался с 30 очками и уже сегодня может пропустить Марсель (28) в лидеры. Монако (23) поднялся только на шестую строчку.

Лига 1, 14-й тур

Монако – ПСЖ 1:0

Гол: Минамино, 68

Монако: Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон (Диатта, 65), Камара, Тезе, Головин (Фати, 72), Минамино (Погба, 86), Аклиуш, Балогун (Биерет, 86)

ПСЖ: Шевалье, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис (Рамуш, 83), Витинья, Невеш, Кварацхелия (Мбае, 76), Майюлу (Нд'янту, 64), Ли Кан Ин (Дембеле, 64)

Предупреждения: Камара (12), Диатта (88), Тезе (90+5) – Витинья (33)

Удаление: Керер, 80

Обзор матча будет доступен на странице события Монако – ПСЖ.