Методы воспитания Энрике. Забараний пропустил матч, в котором ПСЖ сенсационно проиграл Монако
Бывший защитник парижан пытался «помочь», заработав красную, но гости этим не воспользовались
около 13 часов назад
Монако в центральном матче 14-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл ПСЖ со счетом 1:0.
Хозяева действовали компактно и дисциплинированно в обороне, постепенно находя свои шансы в атаке. Переломным стал эпизод на 68-й минуте, когда Минамино точным ударом пробил вратаря парижан Шевалье и вывел монегасков вперед.
Парижане пытались отыграться, но команде Луиса Энрике не помогло даже удаление своего бывшего игрока Керера на 80-й минуте. Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный весь матч просидел на скамейке запасных.
Пари Сен-Жермен остался с 30 очками и уже сегодня может пропустить Марсель (28) в лидеры. Монако (23) поднялся только на шестую строчку.
Лига 1, 14-й тур
Монако – ПСЖ 1:0
Гол: Минамино, 68
Монако: Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон (Диатта, 65), Камара, Тезе, Головин (Фати, 72), Минамино (Погба, 86), Аклиуш, Балогун (Биерет, 86)
ПСЖ: Шевалье, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Руис (Рамуш, 83), Витинья, Невеш, Кварацхелия (Мбае, 76), Майюлу (Нд'янту, 64), Ли Кан Ин (Дембеле, 64)
Предупреждения: Камара (12), Диатта (88), Тезе (90+5) – Витинья (33)
Удаление: Керер, 80
Обзор матча будет доступен на странице события Монако – ПСЖ.