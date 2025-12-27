Сергей Разумовский

Завершились еще два матча в 18-м туре английской Премьер-лиги.

Бернли и Эвертон не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0. В составе гостей заметный объем работы выполнил украинский защитник Виталий Миколенко, который получил оценку 7,3: он дважды коснулся мяча в штрафной площади соперника, в целом сделал 65 касаний, отдал 33 точные передачи из 42 (79%), выполнил 1 точный навес из 3, а также провел 8 единоборств – 1/5 (20%) в воздухе и 1/3 (33%) на земле.

Вест Хэм уступил Фулхэму со счетом 0:1, и судьбу встречи решил один эпизод в конце матча. Единственный гол в игре был забит на 85-й минуте – отличился Хименес, принеся «дачникам» минимальную выездную победу. Экс-игрок Шахтера Кевин вновь не отметился результативными действиями.

Эвертон набрал 25 и уже выпал из топ-10. Фулхэм (26) замыкает верхнюю десятку. Вест Хэм (13) и Бернли (12) расположились в зоне вылета.

АПЛ, 18-й тур

Бернли – Эвертон 0:0

Вест Хэм – Фулхэм 0:1

Гол: Хименес, 85