Сергей Разумовский

В 21-м туре итальянской Серии A Милан на своем поле минимально одолел Лечче.

Россонери с первых минут взяли матч под полный контроль, навязав Лечче высокий темп и постоянный прессинг. Уже на 6-й минуте хозяева дважды были близки к голу: Алексис Салемакерс опасно пробил рядом со штангой, а Маттео Габбия чуть не попал в ворота головой. Самым активным в составе миланцев был именно Салемакерс, который на 35-й минуте создал момент для Кристиана Пулишича, заставив Фальконе впервые серьезно вступить в игру. Несмотря на территориальное и игровое преимущество хозяев, первый тайм завершился без забитых мячей.

После перерыва Милан еще больше прибавил в скорости и агрессии. Габбия снова дважды угрожал воротам после стандартов, а Эступиньян опасно пробил с лёта. Вратарь Лечче Фальконе стал главным препятствием на пути к голу: на 57-й минуте он парировал мощный удар Риччи, а позже блестяще спас команду после выстрела Пулишича вблизи. На 73-й минуте Фальконе выиграл еще одну дуэль — на этот раз против Никласа Фюллькруга, который только что появился на поле.

Тем не менее, постоянное давление Милана все-таки дало результат на 76-й минуте. Салемакерс выполнил точную подачу с правого фланга, а Фюллькруг эффектным ударом головой забил свой первый гол за Милан и в Серии A, вызвав взрыв эмоций на Сан-Сиро. Лечче попытался ответить в концовке, но ограничился лишь угловым, тогда как Нкунку имел шанс снять все вопросы, однако снова не переиграл Фальконе.

В итоге команда Массимилиано Аллегри одержала вполне заслуженную победу, продолжила беспроигрышную серию, закрепилась на втором месте с 46 очками в турнирной таблице. Лидером остается Интер (49).

Серия A, 21-й тур

Милан – Лечче 1:0

Гол: Фюллькруг, 76

Милан: Меньян, Томори, Габбия, Де Винтер, Салемакерс (Атекаме 80), Риччи (Лофтус-Чик 73), Яшари (Модрич 87), Рабио, Эступиньян, Пулишич (Фюллькруг 73), Леау (К. Нкунку 87)

Лечче: Фальконе, Ндаба, Зиберт, Габриель, Галло (Ндри 84), Рамадани (Мале 85), Л. Кулибали, Гандельман, Соттиль (Банда 54), Штулич (Моренте 69), Пьеротти

Предупреждения: Де Винтер, 21 – Рамадани, 84