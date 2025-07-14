Фланговый защитник Фран Гарсия, чьи права принадлежат мадридскому Реалу, может покинуть испанскую Ла Лигу и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, в подписании 25-летнего латераля заинтересован Милан. Россонери рассматривают Гарсию как возможную замену Тео Эрнандесу, который перешел в саудовский Аль-Хиляль. Трансферная стоимость испанского футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Фран Гарсия сыграл 31 матч за королевский клуб и сделал две голевые передачи.

Также стало известно, что полузащитник Реала Лука Модрич подписал однолетний контракт с Миланом.