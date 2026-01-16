Сергей Разумовский

Милан одержал выездную победу над Комо в перенесенном матче 16-го тура Серии А – 3:1. Для россонери эта игра имела принципиальное значение в контексте борьбы за стабильность в чемпионате, и хотя начало встречи сложилось неидеально, команда смогла быстро перехватить инициативу и довести дело до уверенного результата.

Первыми отметились хозяева: Комо открыл счет благодаря голу Кемпфа, заставив Милан сразу реагировать и добавлять в агрессии впереди. Однако ответ гостей не заставил себя ждать. Ключевым моментом стал заработанный пенальти, который четко реализовал Нкунку, восстановив равновесие и вернув Милану контроль над ходом поединка. После этого преимущество россонери стало ощутимее, а решающее слово сказал Рабьо: полузащитник оформил дубль и фактически снял все вопросы о победителе, превратив напряженный матч в результат, который выглядит убедительно на табло.

Кроме трех очков, Милан продолжил свою длительную серию без поражений в Серии А. После единственного неудачного матча на старте сезона, когда команда уступила Кремонезе 1:2 в первом туре, россонери уже 19 встреч подряд не проигрывают в чемпионате. На этом отрезке Милан набрал солидный баланс результатов – 12 побед и 7 ничьих, подтверждая, что команда умеет брать свое даже в матчах, где приходится отыгрываться.

Видеообзор матча Комо – Милан