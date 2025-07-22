Минай принял важное решение относительно своего будущего
ПФЛ получила письмо от закарпатского клуба
около 1 часа назад
Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Александр Каденко рассказал в комментарии сайту Sport.ua, что Минай не примет участия в розыгрыше нового сезона в Первой лиге.
«Вчера было получено официальное письмо от ФК Минай, в котором указывается, что закарпатцы собираются приостановить участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ.
Согласно регламенту их заменяет команда, которая по итогам прошлого сезона заняла 14 место в Первой лиге и уступила в раунде плей-офф. Речь идет о Металлурге (Запорожье). Мы уже обратились к запорожцам с запросом, готовы ли они снова выступать в Первом дивизионе. Предварительная договоренность есть».
В сезоне 2024/25 годов Минай занял четвертое место в итоговой турнирной таблице Первой лиги (Группа на выбывание), набрав 30 зачётных пунктов.
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