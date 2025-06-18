Павел Василенко

Сегодня молодежная сборная Украины в Словакии продолжит свое выступление на Евро-2025 (U-21) матчем против Нидерландов.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса объявил стартовый состав команды на эту игру.

Напомним, в стартовом матче сборная Украины уступила Дании — 2:3, а во втором туре победили Финляндию — 2:0. На данный момент подопечные Мельгосы занимают второе место в группе, и для выхода в четвертьфинал в матче с Нидерландами их устроит ничья.

Встреча в Пряшева начнется в 19:00 по киевскому времени.