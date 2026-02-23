Сергей Разумовский

В 27-м туре Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде минимально победил Эвертон 1:0 на Хилл Дикинсон Стадиум. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко впервые в сезоне АПЛ остался в запасе — ранее, если он не играл, то только из-за травмы.

Первый тайм прошел с заметным территориальным преимуществом команды Майкла Каррика: гости контролировали мяч более 60% времени и пытались расшатать плотную оборону соперника через активность Амада и Бруну Фернандеша. Лучший шанс возник уже на 4-й минуте, когда после удара Матеуса Куньи Джордан Пикфорд и Джеймс Тарковски вдвоем вынесли мяч с линии ворот. Дальше темп упал: игра стала вязкой, с большим количеством неточностей, и до перерыва запомнился разве что эффектный, но неточный выстрел Далота — 0:0.

После перерыва уже Эвертон добавил энергии и начал диктовать ход событий: моменты создавали Ндиайе и Армстронг, а вратарь Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс несколько раз выручил. Каррик ответил ранней заменой, выпустив Шешко, и именно этот ход впоследствии стал определяющим, хоть в середине тайма матч больше напоминал силовую борьбу с ошибками и спорами, чем комбинационный футбол.

Ключевой эпизод произошел на 72-й минуте: Манчестер Юнайтед провел быструю контратаку — Кунья отдал на Мбемо, а тот после паузы покатил под удар Шешко, который пробил в нижний угол и забил свой седьмой гол в сезоне. Эвертон бросился отыгрываться: Майкл Кин на 83-й минуте чуть не попал в девятку дальним ударом, но Ламменс потянул, а концовка прошла под давлением стандартов и нервов, включая желтые для Пикфорда, Тарковски и Йоро.

В итоге гости выстояли, удержали 1:0 и поднялись на четвертое место в таблице с 48 очками, тогда как Эвертон остался с 37 баллами на девятом месте, несмотря на качественный второй тайм.

АПЛ, 27-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Шешко, 71

Эвертон: Пикфорд, Брентуэйт, Тарковски, Кин, Ироегбунам (Бету, 79), Гейе, Гарнер, Ндиайе, Дьюсбери-Холл, Армстронг (Джордж, 73), Барри

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Йоро, Магуайр, Шоу, Каземиро, Мейну, Диалло (Шешко, 58), Фернандеш, Кунья (Гевен, 90+5), Мбемо (Мазрауи, 78)

Предупреждения: Пикфорд (77), Тарковски (83) – Магуайр (84)