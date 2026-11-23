Павел Василенко

Манчестер Юнайтед усилил тренерский штаб специалистом по физической подготовке Сэмом Вилсоном, который на протяжении 12 лет работал в Арсенале и был частью команды Микеля Артеты. Об этом сообщают английские СМИ.

Специалист уже начал работу на «Олд Траффорд», где будет отвечать за физическое состояние футболистов первой команды. В Арсенале Вилсон работал с 2014 года, пройдя путь от академии до основного состава. В 2022-м Артета доверил ему должность главного тренера по физической подготовке.

Особое внимание специалист уделял индивидуальной работе с игроками после травм. Его методы настолько ценили футболисты, что некоторые продолжали тренироваться с ним даже во время отпусков.

Летом Вилсон покинул лондонский клуб и перешел в Парму, где возглавил направление физической подготовки. Однако уже в октябре его сотрудничество с итальянцами завершилось после увольнения главного тренера Карлоса Куэсты.

В Манчестер Юнайтед новый специалист будет работать вместе с клубным физиотерапевтом Джорданом Рисом, с которым он знаком еще со времен Арсенала.

Назначение Вилсона готовили еще до прихода Маурисио Почеттино, поэтому оно не связано непосредственно с новым наставником. В то же время кадровое усиление особенно актуально для МЮ: команда занимает предпоследнее место в АПЛ по среднему километражу за матч – 111,5 км.