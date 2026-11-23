МЮ переманил тренера из Арсенала. Бывший помощник Артеты уже работает на «Олд Траффорд».
Специалист сменил клуб
Манчестер Юнайтед усилил тренерский штаб специалистом по физической подготовке Сэмом Вилсоном, который на протяжении 12 лет работал в Арсенале и был частью команды Микеля Артеты. Об этом сообщают английские СМИ.
Специалист уже начал работу на «Олд Траффорд», где будет отвечать за физическое состояние футболистов первой команды. В Арсенале Вилсон работал с 2014 года, пройдя путь от академии до основного состава. В 2022-м Артета доверил ему должность главного тренера по физической подготовке.
Особое внимание специалист уделял индивидуальной работе с игроками после травм. Его методы настолько ценили футболисты, что некоторые продолжали тренироваться с ним даже во время отпусков.
Летом Вилсон покинул лондонский клуб и перешел в Парму, где возглавил направление физической подготовки. Однако уже в октябре его сотрудничество с итальянцами завершилось после увольнения главного тренера Карлоса Куэсты.
В Манчестер Юнайтед новый специалист будет работать вместе с клубным физиотерапевтом Джорданом Рисом, с которым он знаком еще со времен Арсенала.
Назначение Вилсона готовили еще до прихода Маурисио Почеттино, поэтому оно не связано непосредственно с новым наставником. В то же время кадровое усиление особенно актуально для МЮ: команда занимает предпоследнее место в АПЛ по среднему километражу за матч – 111,5 км.
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