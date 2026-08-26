Сергей Разумовский

Киевское Динамо достигло соглашения с Карабобо о переходе 27-летнего венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт футболиста с венесуэльской командой рассчитан до конца 2029 года. В то же время, по данным портала Transfermarkt, финансовые детали перехода пока не разглашаются. В частности, неизвестно, получила ли Динамо компенсацию за трансфер нападающего.

Рамирес присоединился к киевскому клубу в июле 2021 года. За это время он в общей сложности провел за Динамо двадцать матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Однако закрепиться в основном составе столичной команды венесуэльцу не удалось. Начиная с 2022 года, Рамирес выступал за другие клубы на правах аренды.

Сначала нападающий защищал цвета испанского Спортинга из Хихона. После этого он играл за словацкий Слован, колумбийский Атлетико Насьональ, аргентинский Тигре и чешский Богемианс 1905.

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