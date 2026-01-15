Сергей Разумовский

В 16-м туре итальянской Серии А Наполи на своем поле не сумел переиграть Парму.

Матч вышел максимально напряженным и проходил в высоком темпе. Хозяева постоянно пытались раскачать оборону соперника, держали мяч и регулярно доводили атаки до ударов, но в решающие моменты не хватало точности или же надежно действовала защита гостей.

Статистика подчеркивает преимущество Наполи: по ударам 16:4, а по ожидаемым голам 1,37 против 0,18. Тем не менее, несмотря на ощутимое давление и лучшие моменты, команде так и не удалось конвертировать это преимущество в забитый мяч. Парма же действовала прагматично, редко выходила вперед, но выдержала натиск и забрала из Неаполя важное очко.

Наполи набрал 40 очков в турнирной таблице и опустился на третью строчку. Лидер – Интер (46), второй Милан (40) имеет матч в запасе.

Серия А, 16-й тур

Наполи – Парма 0:0

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Мадзокки (Спинаццола 58), Лоботка, МакТомини, Оливера (Элмас 58), Политано (Вергара 78), Хойлунд, Ланг (Нерес 58, Лукка 90)

Парма: Ринальди, Чиркати, Тройло (Дельпрато 70), Валенти, Бритшги, Эстевес, М. Кейта, Соренсен (Валери 46), Ордоньес (Бенедичак 90), Ондрейка (Бернабе 59), Кутроне (Пеллегрино 59)

Предупреждения: Нерес, 87 – Тройло, 58, Бритшги, 67, Ринальди, 81