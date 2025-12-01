Защитник Кривбаса Анте Бекавац дал оценку сопернику перед матчем 14-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера. Слова хорвата передает прессслужба клуба.

«Шахтер» - это самая сильная команда УПЛ, лидер чемпионата. Чтобы рассчитывать на положительный результат, мы должны быть максимально сосредоточены каждую секунду: физически, ментально и тактически. Мы стремимся заработать три очка.

Настроение в команде всегда чудесное. Мы работаем усердно, поэтому уверенно смотрим вперед и не боимся сложных матчей. Выезд во Львов? Да, длинные поездки - это непросто. Но мы отправляемся за два дня до игры, так что у нас достаточно времени, чтобы восстановиться и настроиться. В целом такие переезды изнуряют, но это часть нашей профессии, и мы просто принимаем этот вызов.