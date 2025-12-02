Сергей Разумовский

ЛНЗ проявляет предметный интерес к полузащитнику Кривбаса Егору Твердохлебу и, по информации издания Футбол 24, уже зимой может перейти к конкретным действиям. Черкасский клуб рассматривает вариант с трансферным предложением в ближайшее январское окно, оценивая 24-летнего игрока как потенциальное усиление центра поля и атаки. Интерес ЛНЗ к Твердохлебу выглядит логичным с учетом его универсальности, результативности и стабильных выступлений в последних сезонах УПЛ.

Контракт полузащитника с Кривбассом рассчитан до 31 декабря 2027 года, поэтому позиция криворожского клуба в переговорах будет довольно сильной. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость Твердохлеба составляет 1,5 миллиона евро, что делает потенциальный трансфер одним из самых заметных внутри украинского чемпионата. Егор выступает за Кривбасс с января 2024 года и за это время стал одним из ключевых исполнителей, помогая команде завоевать бронзовые медали УПЛ в сезоне-2023/24.

В нынешней кампании-2025/26 Твердохлеб уже провел за Кривбасс 13 матчей в чемпионате, отметившись пятью забитыми мячами, что является очень неплохим показателем для игрока его амплуа. Благодаря вкладу в частности и этого полузащитника криворожцы в настоящее время удерживают пятую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Потеря такого исполнителя зимой могла бы стать ощутимым ударом по команде, так что Кривбасс вряд ли согласится отпустить игрока без весомой финансовой компенсации.

ЛНЗ тем временем продолжает борьбу в верхней части таблицы и после 14 туров идет вторым с 29 набранными очками, сенсационно отставая от лидера, донецкого Шахтера, всего на два балла. Клуб из Черкасс открыто декларирует амбиции закрепиться среди претендентов на еврокубки, а потому зимнее трансферное окно рассматривает как возможность акцентированно усилить ключевые позиции. Переход Твердохлеба, если он состоится, может стать одним из центральных внутренних трансферов УПЛ в январе и существенно повлиять как на кадровый потенциал ЛНЗ, так и на шансы обоих клубов в борьбе за высокие места.