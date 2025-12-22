Сергей Разумовский

В матче за Суперкубок Италии Наполи в Эр-Рияде уверенно обыграл Болонью.

Главным героем встречи стал Нерес. Первый мяч он забил на 39-й минуте, открыв счет и обеспечив неаполитанцам минимальное преимущество до перерыва.

После отдыха Наполи не сбавил обороты и быстро закрепил успех: Нерес оформил дубль, воспользовавшись ужасной ошибкой в обороне соперника. Тем самым фактически сняв вопрос о победителе. Примечательно, что зимой 2022 года Нерес перешел в Шахтер, однако так и не сыграл за донецкий клуб ни одного матча из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Наполи выиграл матч и стал обладателем первого трофея в сезоне.

Суперкубок Италии

Наполи – Болонья 2:0

Голы: Нерес, 39, 57

Наполи: Милинкович-Савич, Де Лоренсо, Ррахмани, Жезус (Буонджорно 84), Политано, Лоботка, МакТомини, Спинаццола (Гутьеррес 68), Нерес (Мадзокки 78), Елмас (Ланг 68), Хойлунд

Болонья: Равалья, Холм, Хеггем, Лукуми, Миранда, Л. Фергюсон (Даллинга 69), Побега, Орсолини (Домингес 80), Одгар (Моро 46), Камбиаги (Роу 69), Кастро (Иммобиле 79)

Предупреждения: Политано, 79 – Хеггем, 44, Камбиаги, 50, Гольм, 77