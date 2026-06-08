Михаил Цирюк

Контрольный матч между сборными Дании и Украины принес много эмоций, и футбол здесь, конечно, отошел на второй план. Собственно, самого футбола мы увидели лишь 65 минут. А дальше - сплошные эмоциональные качели: сначала страх за Кристиана Эриксена, который во второй раз за последние 5 лет оказался на грани смерти в прямом эфире, потом - облегчение, когда датчанин, значительно быстрее, чем на Евро-2020, пришел в себя, а после игры - восхищение единством обеих команд, кадры которого быстро облетели весь мир.

After the referee blew the whistle to call the game off, players from both Denmark and Ukraine came together in a moment of collective solidarity with Christian Eriksen. pic.twitter.com/DwoXMaSxtW https://t.co/olvJbmEBW7 — HLTCO (@HLTCO) June 7, 2026

Однако после того, как эмоции отходят на второй план, возникает простой вопрос: что делать с матчем и его результатом? И найти на него быстро и однозначно ответ в юридической плоскости достаточно непросто.

Матч никому не нужен, и это усложняет трактовку

Заглянув в регламентные нормы УЕФА и ФИФА можно увидеть, в случае прерывания матча все держится на простом и понятном принципе: если в этом виновата одна из команд - она получает санкции и техническое поражение. Если не виноват никто, то есть произошел форс-мажор, команды имеют возможность доиграть поединок.

Ситуация с Кристианом Эриксеном - однозначно форс-мажорная, так что если бы это был официальный поединок, его бы просто доиграли с того момента, на котором он был остановлен. Но проблема в том, что поединок был товарищеским, и доигрывать его никому не нужно. И к такой ситуации регламент был не очень готов.

Считается ли матч сыгранным?

В свете упомянутых выше обстоятельств, найти конкретную инструкцию относительно дальнейших действий конкретно по этому матчу, довольно сложно. Основной вопрос в том, можно ли считать матч состоявшимся, если он завершился преждевременно. Стоит помнить, что речь идет не о каких-то последних секундах: фактически футбол прекратился после 65-й минуты, а финальный свисток судья дал на 79-й.

Players and coaches of both sides (Denmark and Ukraine) applaud all fans



Friendly abandoned around 75’



Some things are more important than football pic.twitter.com/dlBJQztMvv — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026

Чисто теоретическая возможность признания результата матча на момент остановки окончательным существует. В частности, в правилах УЕФА от мая 2024 года есть пункт 30.02, который позволяет считать счет на момент остановки окончательным, если этот счет невыгоден стороне, виновной в прерывании встречи. Но, снова же, вернемся к тому, что в нашем случае нет виновной стороны: досрочное завершение матча было добровольным и взаимно согласованным.

Стоит опираться на здравый смысл

Конечно, субъективное понятие “здравый смысл” не является и не может быть классическим источником права. Но он выступает фундаментальным принципом толкования и критерием справедливости. Судьи, юристы и законодатели используют егодля уникновения абсурда и заполнения пробелов в законодательстве, ведь учесть абсолютно все жизненные ситуации просто невозможно.

И если полагаться именно на здравый смысл, то все выглядит так, что результат матча на момент остановки стоит просто признать окончательным и учитывать в официальную статистику.

В знак уважения к Эриксену было бы неуместно говорить о футболе. Мы, как сборная Украины, мысленно с ним и его семьей. Когда случился этот момент, мы увидели, что многие игроки плакали. Ко мне подошел тренер, и мы вместе решили остановить матч. Андреа Мальдера

Решение о прекращении игры было совместным, так что нет никакого смысла лишать Цыганкова его 14-го гола за сборную Украины, или данцев - заслуженной, к сожалению для нас, победы. К слову, на официальном сайте ФИФА рядом с результатом матча пока стоит приметка “прервано”, в то время как УЕФА просто указывает, что матч был завершен, как будто ничего и не произошло.

Что же касается статистических ресурсов, то один из крупнейших, Transfermarkt, указывает, что у Виктора Цыганкова теперь 14 голов за сборную Украины, то есть мяч в ворота Дании - учтен. Да, в конечном итоге, какое все это теперь имеет значение. Главное, что Кристиан Эриксен все еще жив. Надеемся, хоть теперь карьеру завершит, ведь третьего шанса уже может и не быть.

В материале использованы фото Getty images, УАФ.