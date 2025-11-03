Павел Василенко

Аргентинский футболист Франко Мастантуоно исключен из состава мадридского Реала на неопределенный срок после того, как у 18-летнего форварда диагностировали паховую грыжу после победы над Валенсией со счетом 4:0 в Ла Лиге.

Мастантуоно перешел в Реал в июне из Ривер Плейт и провел двенадцать матчей во всех турнирах за мадридскую команду. Он забил один гол в ворота Леванте.

Во вторник, 4 ноября, в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов Реал на выезде сыграет против Ливерпуля.