Сергей Разумовский

В 15-м туре итальянской Серии А Рома одержала минимальную домашнюю победу над Комо.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе: римляне больше контролировали мяч и пытались сломать оборону гостей, тогда как команда Сеска Фабрегаса отвечала организованной игрой в защите и контратаками и иногда позиционными наступлениями. Несмотря на ожидания и слухи о возможном возвращении к игре украинского нападающего Ромы Артема Довбика, форвард не только не появился на поле, но и вовсе не попал в заявку на матч, так что атака хозяев обошлась без него.

Развязка наступила после перерыва. На 60-й минуте Веслі воспользовался одним из немногих по-настоящему острых моментов «волков» и забил единственный мяч встречи, который стал победным. Комо в этом матче представил новую третью черно-оранжевую форму, однако дебют экипировки оказался неудачным – гостям не удалось отыграться, и команда Сеска Фабрегаса уехала из Рима без очков. Рома, грамотно сыграв по счету в концовке, удержала минимальное преимущество и записала на свой счет очередную победу в чемпионате.

Рома набрала 30 очков в турнирной таблице и закрепилась в зоне Лиги чемпионов. Комо с 24 баллами и двумя поражениями подряд отстаёт от группы лидеров.

Серия А, 15-й тур

Рома – Комо 1:0

Гол: Веслі, 60

Рома: Свилар, Манчини, Эрмосо, Ндика, Ренш, Кристанте, М. Кон, Веслі, Суле (Бейли 82), Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 73), Э. Фергюсон

Комо: Бютез, Смольчич (ван дер Бремпт 79), Рамон, Кемпф, Валле, Да Кунья, Какере (Родригес 65), Аддай (Пош 65), Батурина (Кюн 79), Диао (Дувикас 37), Пас

Предупреждения: Манчини, 58, Эль-Шаарави, 88, Веслі, 89 – Аддай, 55, Пас, 59, Рамон, 90+7