Михаил Цирюк

Летняя международная пауза завершилась, так что следующие матчи национальных команд мы увидим лишь в сентябре, а сейчас на арену выйдут молодёжные сборные, ведь уже 11 июня стартует чемпионат Европы U-21. Однако, о нём мы ещё успеем поговорить, а пока предлагаем подвести главные итоги того, что мы увидели в исполнении главных команд своих стран.

Неубедительная Украина

Начнем с собственной рубашки, которая, как известно, всегда ближе к телу. Сборная Украины в это международное окно официальных матчей хоть и не играла, однако провела два поединка в рамках товарищеского турнира Canadian Shield-2025. Первый, против хозяев турнира канадцев, полностью провалила, уступив со счётом 2:4.

Во втором всё было немного веселее, как по игре, так и по результату, и благодаря голам Гуцуляка и Зинченко сине-жёлтые одержали победу со счётом 2:1. Однако и среди соперников была всего-навсего Новая Зеландия, что без своей главной звезды Криса Вуда из Ноттингема, который вышел на поле на последние 10 минут, является совсем уже посредственной командой, и слишком радоваться победе над ней сборной, которая хочет поехать на чемпионат мира, как-то не пристало.

Так или иначе, делать какие-либо глобальные выводы на основе товарищеских матчей не стоит. Особенно это касается поединка против Новой Зеландии, в котором футболисты играли в таких комбинациях, в которых едва ли когда-нибудь сыграют в официальных встречах. Единственное, что стоит вновь осознать: мы не топовая, и даже не приближённая к топовой сборная, и несогласие с подобным тезисом, на сегодня, есть лишь выдавание желаемого за действительное.

Сейчас наша национальная команда не способна обыгрывать легко и на классе даже мировых середняков, и это печальный, но факт. Легко нам может быть лишь против полных аутсайдеров, и то не всегда, наши звёзды УПЛ пока способны быть звёздами только в УПЛ, а даже минимальных признаков какого-то модного, современного и умного футбола пока не видно, так что пока не известно, способна ли сборная Украины в её нынешнем виде вообще играть в такой.

После принятия этих очевидных фактов смотреть матчи нашей главной команды становится значительно легче, так что, чтобы каждый раз не портить себе нервы, можете попробовать: помогает.

Вторая Лига наций для Португалии

Главным событием этого международного окна всё же был финал четырёх Лиги наций. Участники действительно были топовыми: Германия, Португалия, Испания и Франция, так что в рамках этого не самого важного в мире турнира мы получили четыре топовых матча.

Причём топовыми они были не только по афишам, но и по содержанию игры. В первом полуфинале Португалия одержала волевуюпобеду над Германией (2:1), во втором Испания и Франция вообще устроили настоящий спектакль, который завершился победой "красной фурии" с невероятным счетом 5:4, а в драматичном финале португальцы победили испанцев в серии пенальти (2:2, пен. 5:3) и стали первым в истории двукратным триумфатором турнира.

Отдельно стоит отметить и 40-летнего Криштиану Роналду, который стал главным героем не только своей команды, но и всего турнира. Лидер португальцев сыграл в 9 из 10 возможных матчей и стал лучшим бомбардиром, забив в них восемь голов.

Спаллетти - ушел

Также эту международную паузу запомнят громкой тренерской отставкой в одной из лучших сборных мира. Лучано Спаллетти больше не работает со сборной Италии. Его увольнение напрашивалось еще после провального Евро-2024, однако тогда итальянская федерация почему-то на это не решилась.

Теперь же повод был железобетонный: в своем стартовом матче отбора на ЧМ-2026 итальянцы разгромно проиграли главному конкуренту в борьбе за первое место - сборной Норвегии (0:3). И учитывая то, что кроме очных матчей фаворитам терять очки особо негде, "Скуадра Адзурра", с очень большой вероятностью, проиграла свою прямую путевку на мундиаль уже в стартовом туре.

На публику отставку подали очень красиво: после разгрома от Норвегии Спаллетти объявил, что он покидает свой пост, и следующая игра против Молдовы (2:0) станет для него последней. Но в том, что решение тренера уйти было полностью самостоятельным, верится не слишком сильно. 11 побед, 6 ничьих и 6 поражений в 23 матчах - слишком скромный результат для команды уровня Италии.

Конфликт Левандовского в сборной Польши

Еще одна громкая новость последних дней - громкий конфликт в сборной Польши, из-за которого лидер и главная звезда команды Роберт Левандовский отказался от выступлений за национальную команду до тех пор, пока ее возглавляет Михал Пробеж. Игрок объяснил, что главный тренер команды в телефонном разговоре лишил его капитанской повязки, передав ее Петру Зелиньскому.

Это был полный сюрприз. Меня даже не предупредили, не было возможности все обдумать. Через несколько минут после разговора на сайте федерации появилось официальное сообщение. Такие дела не решаются по телефону. Меня удивил не факт смены капитана, а способ, которым это сделали. Я почувствовал, что тренер предал доверие. У нас же были договоренности — еще перед последним матчем я предупредил его, что мне нужен отдых, и он это поддержал. Роберт Левандовский

Однако по информации польских СМИ, в этом конфликте не все так просто, и Роберт имел проблемы не только в отношениях с тренером. Местные медиа сообщали, что команда восприняла решение о лишении Левандовского капитанства очень позитивно и встретила его аплодисментами.

Так или иначе, без своего лидера поляки провели международную паузу так себе, и в единственном официальном матче уступили Финляндии (1:2), добавив ее к списку своих непосредственных конкурентов в борьбе за выход на чемпионат мира.

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