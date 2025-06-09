Михаил Цирюк

Кажется, он совсем не стареет. В воскресенье, 8 июня, 40-летний Криштиану Роналду выиграл свой третий трофей со сборной Португалии и 34-й в карьере. В финальном матче Лиги наций Селесао в серии пенальти одержали победу над Испанией (2:2, пен. 5:3), и стали первым в истории двукратным триумфатором турнира.

Впечатляет не столько факт самой победы, сколько то, что в своем возрасте пятикратный обладатель Золотого мяча приезжает в национальную команду не как лидер раздевалки, выходящий на замены лишь в конце матча, а как по-настоящему важный игрок основы, который помогает добиваться результата непосредственно на футбольном поле. Как ему это удается, и действительно ли Роналду сегодня так же полезен для Португалии, как в свои лучшие времена - разберемся дальше.

Лучший игрок Лиги наций

В 40 лет Криштиану Роналду - точно не Златан Ибрагимович образца последних лет своей карьеры. Если швед в заключительных сезонах уже не столько играл, сколько лечился от травм, и его реальные функции в команде сводились к лидеру раздевалки, то Роналду все еще способен быть по-настоящему важным игроком даже с сугубо игровой точки зрения.

И если его достижения в Аль-Насре для простого европейского обывателя - не показатель, то после успехов в составе сборной Португалии о том, что порох в пороховницах еще более чем достаточно, сразу начинают говорить все вокруг. Впрочем, своим перформансом в Лиге наций Роналду точно заслужил на такие разговоры.

В этом розыгрыше турнира Роналду провел 9 из 10 возможных матчей, причем 8 из них начал в стартовом составе. В них португалец забил 8 голов и отдал одну результативную передачу. 9 матчей - 9 результативных действий: мощно, не так ли?

Криштиану забивал во всех матчах, в которых забивала его команда, включая и на решающих стадиях, в том числе и в финале, и именно его гол перевел игру в дополнительное время и серию пенальти. Так что даже хейтеры Роналду будут вынуждены констатировать, что он провел очень качественный и сильный турнир, и спорить с этим кажется бессмысленным.

Но от него есть и минусы

Однако отличная кампания Лиги наций от Роналду совсем не отменяет того, что его присутствие в команде имеет и определенные негативные стороны. Ведь отрицать то, что Криштиану является футболистом, слишком зацикленным на собственной статистике, тоже трудно. Он все время гонится за голами, старается набить их тысячу за карьеру, а когда встанет выбор между сложным ударом и передачей партнеру, находящемуся в более выгодной позиции, звездный португалец в 9 случаях из 10 выберет удар.

Наличие такой величественной фигуры на футбольном поле также создаёт дополнительное давление на партнёров. Далеко не каждый молодой игрок имеет достаточно смелости, чтобы не дать передачу тогда, когда её просит Роналду, а попробовать взять игру на себя или поискать лучшие варианты. То есть, рядом с проблемой эгоизма звездного футболиста может также стоять проблема чрезмерного альтруизма тех, кто находится рядом с ним.

Да и в конце концов, то, что Роналду забивает много голов, вовсе не говорит о том, что в 40 лет он способен приносить столько же пользы команде, как и на пике карьеры, и это вполне нормально. Очевидно, что сегодня Роналду уже не так интенсивно работает в обороне и не имеет той скорости, которой был наделён раньше. И это тоже абсолютно нормальный процесс.

Так или иначе, даже в таком почтенном, для футбола, возрасте португалец умудряется находить способы не быть для команды чемоданом без ручки. Порой это выходит лучше, порой хуже, однако то, что в 2025 году мы до сих пор говорим о Криштиану Роналду в контексте высших футбольных достижений, однозначно заслуживает уважения.

The clip of the season 🐐 🏆 pic.twitter.com/JGC2HUwv3S — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 8, 2025

В материале использованы фото Getty Images