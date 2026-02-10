Звездный бразильский футболист Неймар готов вернуться в состав Сантоса в ближайшем матче чемпионата Бразилии против Велу Клуба, который состоится в воскресенье. Об этом сообщает ge globo.

В то же время в тренерском штабе не исключают, что нападающему могут предоставить отдых перед следующей игрой турнира с Атлетико, запланированной на четверг. Также ожидается, что еще один ключевой игрок команды Габигол, возможно, пропустит выездной матч в Куритибе.

В последний раз Неймар выходил на поле более двух месяцев назад — в поединке против Крузейро. В конце декабря форвард перенес артроскопическую операцию после разрыва медиального мениска.

Действующий контракт бразильского нападающего с Сантосом рассчитан до конца 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.