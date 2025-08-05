В ночь на 5 августа в рамках 18-го тура чемпионата Бразилии состоялся матч между Сантосом и Жувентуде, который завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Первый гол в матче на 37-й минуте забил Неймар, а второй — Альваро Барреаль уже через три минуты. В ответ Уилкер Анхель сократил отставание Жувентуде, забив на 45+1 минуте. Окончательный счет установил сам Неймар, реализовав пенальти на 80-й минуте.

Неймар отыграл весь матч в стартовом составе и теперь имеет три гола в девяти матчах текущего сезона.

После победы Сантос поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея 18 очков.

Ранее, Неймар бурно отпраздновал гол, но его не засчитали.

Чемпионат Бразилии. 18 тур

Сантос — Жувентуде 3:1

Голы: Неймар (37', 80' пен.), Барреаль (40') — Анхель (45+1')