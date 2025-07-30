Полузащитник донецкого Шахтера Кевин принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем с Бешикташем и поделился ожиданиями от второй игры.

— После первого поединка появилась информация, что перед игрой ты и еще несколько бразильцев общались с Неймаром. Мы знаем, что для вас этот игрок является кумиром, так не мог бы ты рассказать, о чем вы разговаривали и какой была реакция, когда узнал об этом звонке?

— К сожалению, это не так. Конечно, мне было бы приятно получить такой звонок от Неймара, но это были только слухи. Я действительно доволен своей личной игрой и важным выступлением команды в прошлом матче и очень надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе завтра.

— После матча ты сказал, что планировал забить три гола, но отметился дублем, так что теперь должен забить Бешикташу еще. Завтра ждём один гол или всё же хочешь сделать хет-трик?

— Да, я говорил с тренером об этом. Конечно, мы бы хотели, чтобы я забивал больше — не два и даже не три гола. В любом случае постараюсь выложиться на максимум, забивать как можно больше – один, два, три или даже больше голов.

Ответный матч против турецкого клуба состоится уже завтра. В первой игре Шахтер одержал уверенную победу 4:2, а Кевин стал одним из лучших на поле.