Сергей Разумовский

Завершились все матчи воскресенья, 21 декабря, в 1/32 финала Кубка Франции.

Марсель в родных стенах разгромил Бур-ан-Бресс. Хозяева быстро захватили инициативу и уже на 8-й минуте открыли счет усилиями Балерди. Дальше гости методично наращивали преимущество после перерыва: на 59-й отметился Гринвуд, на 64-й забил Гейбьерг, а уже на 67-й Пайшан довел счет до 0:4. Разгром продолжил Надир на 77-й минуте, а точку в матче поставил Ммади, забивший шестой мяч на 87-й.

Ницца удачно начала домашнюю встречу с Сент-Этьеном и повела уже на 11-й минуте благодаря голу Диалло. Сент-Этьен сумел отыграться перед самым перерывом: реализовал пенальти и сравнял счет. Победный мяч хозяева провели во втором тайме – на 72-й минуте Сансон принес Ницце выход в следующий раунд.

Монако на выезде одолел Осер. Монегаски быстро вышли вперед: Бирет отличился уже на 8-й минуте, задав темп игре. Осер ответил голом с пенальти — на 29-й минуте Диуссе уверенно исполнил 11-метровый и восстановил равновесие. Развязка настала ближе к концу встречи: на 74-й Бирет оформил дубль и принес монегаскам победу 2:1.

Страсбур на своем поле переиграл Дюнкерк. Клуб Эдуарда Соболя обеспечил себе комфортное преимущество еще до перерыва, забив дважды в первом тайме: на 26-й минуте отличился Энсисо, а на 40-й Дукуре удвоил счет. После перерыва Дюнкерк вернул интригу, когда на 54-й Робине реализовал пенальти и сократил отставание. Однако до камбэка гостям не хватило одного шага — Страсбур удержал минимальное преимущество. Украинец, кстати, традиционно не попал в заявку.

Ренн дома разгромил Ле-Сабаль. Хозяева долго не могли сломить сопротивление соперника, но в заключительной трети матча решили все серией голов. Главным героем стал Эмболо, оформивший дубль, фактически снявший вопрос о победителе. Окончательный счет установил Мерлен – его гол на 84-й минуте закрепил уверенную победу 3:0.

Лион с аналогичным счетом переиграл Сен-Сир Коллонж. «Ткачи» открыли счет сразу после перерыва: на 52-й минуте забил Абнер Винисиус. В концовке хозяева дожали соперника и довели преимущество до разгромного — Шульц отличился дважды, забив на 85-й и 90-й минутах. В итоге Лион спокойно оформил победу 3:0 и шагнул дальше в Кубке Франции.

Кубок Франции, 1/32 финала

Бур-ан-Бресс – Марсель 0:6

Голы: Балерди, 8, Гринвуд, 59, Гейбьерг, 64, Пайшан, 67, Надир, 77, Ммади, 87

Ницца – Сент-Этьен 2:1

Голы: Диалло, 11, Сансон, 72 – Давиташвили, 45 (пен.)

Осер – Монако 1:2

Голы: Диуссе, 29 (пен.) – Бирет, 8, 74

Страсбур – Дюнкерк 2:1

Голы: Енсісо, 26, Дукуре, 40 – Робіне, 54 (пен.)

Ренн – Ле-Сабаль 3:0

Голы: Эмболо, 69, 80, Мерлен, 84

Лион – Сен-Сир Коллонж 3:0

Голы: Абнер Винисиус, 52, Шульц, 85, 90