Павел Василенко

Нико Уильямс станет объектом одного из самых громких летних трансферов. Журналист Жерар Ромеро убежден, что вингер Атлетика присоединится к Барселоне.

Сам игрок хотел бы продолжить карьеру на «Камп Ноу». Он поддерживает очень тесный контакт с Ламином Ямалом, с которым вместе играет в сборной Испании.

О переезде Уильямса в каталонскую столицу говорят уже год. Прошлым летом сделка не состоялась. На этот раз, как предполагается, все будет иначе.

Вингер уже достиг соглашения с Барселоной о личном контракте. Чемпионы Испании должны активировать пункт о выкупе в размере 58 миллионов евро.

В понедельник испанские СМИ сообщили о проблемах с трансфером, однако Ромеро принес новые новости.

Испанский журналист убежден, что Барселона выплатит клаузулу в размере 58 миллионов евро. Это должно произойти до 9 июля.

Уильямс сыграл 45 официальных матчей за Атлетик в сезоне 2024/25, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.