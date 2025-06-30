Павел Василенко

Барселона все больше разочарована ходом переговоров по трансферу Нико Вильямса. По данным Mundo Deportivo, они серьезно рассматривают возможность выхода из сделки и поиска альтернативных подкреплений.

Поэтому блауграна снова начинают изучать возможность подписания таких игроков, как Луис Диас и Маркус Рашфорд. Колумбиец уже некоторое время связан с переходом в Барселону, но сделка с Ливерпулем будет нелегкой. Диас провел отличный сезон за красных, и английский клуб не откажется от него так просто.

СМИ предполагают, что сумма может составлять 70 миллионов евро. Рашфорд - намного дешевле вариант, так как Манчестер Юнайтед, как сообщается, требует около 40 миллионов евро.

Говорят, что нападающий очень заинтересован в игре на «Камп Ноу» и готов снизить свою зарплату, чтобы вписаться в не радужное финансовое положение каталонского гранда.