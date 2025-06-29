Павел Василенко

Барселона надеется завершить подписание контракта с Нико Уильямсом уже на следующей неделе, однако может возникнуть одно препятствие.

Уильямс был готов присоединиться к Барселоне через 12 месяцев после того, как отверг предложение остаться в Атлетике. Личные условия уже согласованы, чего не было в 2024 году, а также каталонцы заверили, что смогут выплатить его отступные, которые составят 58 млн евро.

По данным Marca, несмотря на соглашение о личных условиях, Уильямс попросил Барселону гарантировать ему регистрацию в Ла Лиге к началу сезона 2025/26.

Хотя президент Барселоны Жоан Лапорта заверил, что с этим не возникнет никаких проблем, Ла Лига заявила, что каталонцы еще не вернулись к правилу 1-1, что повлияет на их шансы на заключение сделки.

Барселона должна продать игроков, чтобы обеспечить подписание Уильямса, и среди основных кандидатов на его уход — Марк-Андре Тер Штеген, Андреас Кристенсен, Пабло Торре и Ансу Фати. Однако неясно, сможет ли клуб выполнить необходимые шаги, и после провала с участием Дани Ольмо и Пау Виктора ясно, что Уильямс ищет гарантии.

На данный момент ожидается, что Уильямс подпишет контракт с Барселоной, а его пункт о выкупе должен быть активирован во вторник или среду. Как только эта дата наступит, он сможет официально присоединиться к клубу, хотя его регистрация в Ла Лиге может занять некоторое время.