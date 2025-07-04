Павел Василенко

Барселона хотела бы завершить трансфер Нико Вильямса в ближайшем будущем. Как сообщает Mundo Deportivo, решение прежде всего зависит от самого игрока.

Вингер Атлетика мечтает выступать за Барселону, где он будет играть вместе с Ламином Ямалем, своим другом из сборной Испании. Однако вопрос достаточно сложный.

Барселона утверждает, что может выплатить отступные в размере 58 миллионов евро. Однако у них могут возникнуть трудности с регистрацией новой звезды.

Клуб все еще борется за выполнение требований финансового Fair Play Ла Лиги. Игрок хотел включить гарантию регистрации своего контракта.

Однако совет директоров ФК Барселона не намерен рисковать возможным высоким штрафом. Они хотят, чтобы Вильямс доверял клубу.

Теперь решение за игроком. Либо он соглашается на условия клуба, либо ему придется искать другого работодателя. Не секрет, что в его услугах заинтересована Бавария Мюнхен.

Вильямс сыграл 45 матчей за Атлетик Бильбао в сезоне 2024/25, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.